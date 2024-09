Denuncia por agresión e intento de robo a Noroña en AICM

El director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Genaro Vázquez, presentó una denuncia en contra Carlos Velázquez "N", el presunto agresor del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, ocurrida esta mañana.

A través de su cuenta de X, el senador por Morena informó que "en este momento están presentando ante el ministerio público federal la denuncia por la agresión física a mi persona en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció la mañana de este viernes 20 de septiembre una agresión física e intento de robo de su teléfono celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Se trata de un abogado corporativo", dijo el senador que representa a grandes empresas sobre el pago de impuestos.

Un poco antes y través de un video publicado en sus redes sociales, el senador de Morena denunció la agresión física de un hombre en una de las salas de espera de American Express de la terminal 2 del AICM.

Foto: X @fernandeznorona

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba", escribió Fernández Noroña al acusar que una mujer que acompañaba al hombre borró un video que anteriormente había grabado.