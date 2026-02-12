Came activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en CDMX

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México activó este jueves la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) para disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectación a la salud y reducir la generación de contaminantes.

Detalles confirmados sobre la contingencia ambiental

Esta es la segunda contingencia ambiental por ozono en lo que va del año tras las del 8 de enero, mientras que el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

En un comunicado, la Came informó que a las 16:00 hora local (22:00 GMT) se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb (partes por billón) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.

Acciones de la autoridad y recomendaciones a la población

Se explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos meteorológicos, indicó que la región del Valle de México "continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país, por lo que se esperaba que su influencia se reduciría".

No obstante, apuntó la nota, "su influencia se intensificó el día de hoy, provocando en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, además de que se han registrado temperaturas máximas de hasta 28 Celsius".

"La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono", precisó la Came.

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.

La institución recomendó a la población no exponerse a los picos de contaminación y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También llamó a no llevar a cabo actividades cívicas, culturales y de recreo, en el citado horario; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, y no fumar, especialmente en espacios cerrados.

La Came avisó que a las 20:00 hora local (02:00 GMT del viernes) informará si se levanta o mantiene la contingencia para este viernes, y de mantenerla habrá restricción en la circulación de vehículos y operación de industrias.