Campaña de Morena a favor de Reforma Eléctrica, una tomada de pelo: PAN

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, Jorge Romero, y Julen Rementería, calificaron de "una tomada de pelo a los mexicanos", la campaña que Morena iniciará a nivel nacional en favor de la Reforma Eléctrica.

En conferencia de prensa sostuvieron que es mentira que con ella vaya a reducirse el precio de la electricidad.

"Es otra tomada de pelo, es más atole con el dedo a la gente y tratarlos de manipular y nosotros decimos con total claridad, Acción Nacional va por una reforma energética que no contamine, que será renovable, de energías limpias y que la gente pague menos. Acción Nacional no va por empoderar más a Manuel Bartlett, no va por hacer un monopolio la Comisión Federal de Electricidad para que le pueda cobrar a la gente lo que sea", expresó.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que a la par de una movilización nacional que prepara Morena con todos sus cuadros y bases, el gobierno federal lanzará una campaña informativa en medios electrónicos y redes sociales para defender la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sector eléctrico.

Se conoció que la CFE y la Secretaría de Energía aportarán los spots con los que cuentan ambas instituciones, así como sus tiempos oficiales para dicha campaña. En tanto que el partido guinda hará una movilización con un ejército de cuadros que incluye a diputados federales y locales, senadores, alcaldes, comités distritales, municipales, estatales y el nacional para promover, casa por casa en los 32 estados del país, la reforma eléctrica de López Obrador.

Al respecto, Cortés Mendoza cuestionó: "¿otra campaña del gobierno federal? ¿y para cuándo gobernar? ¿para cuándo vamos a tener resultados de gobierno?, porque no hay un solo indicador en donde hayamos mejorado".

En contraste, agregó, el PAN busca que la gente sí pague menos por su recibo de luz.

"Los mexicanos están muy molestos por lo que tienen que estar pagando de forma constante en la Comisión Federal de Electricidad y no hay manera de defenderte ante eso, y la única forma que vamos a lograr que disminuya la tarifa, lo que pagan las familias mexicanas es que haya más oferta de energía", indicó.

Por su parte, Jorge Romero, destacó que, así como viene la reforma eléctrica "es imposible votarla a favor. Adelantó que impulsarán un Parlamento Abierto de cara a la nación, en donde se invitará a productores independientes y especialistas de la CFE", mientras que Julen Rementería agregó que la reforma eléctrica del gobierno "es tramposa porque no hay manera de lograr que baje el costo de la electricidad sin la concurrencia de la iniciativa privada".

Marko Cortés, aprovechó para hablar sobre la visita que tendrá el presidente López Obrador a Washington, y le recomendó al Ejecutivo que se fije bien, que escuche a sus iguales, "para ver si toma algo bueno en beneficio del país".

"Porque Estados Unidos y Canadá están reactivando sus economías, con energías limpias, con planes de largo plazo, generando certidumbre a la inversión y México en contrasentido, apostando al carbón, generando desconfianza a la inversión y ahuyentando la generación de empleo", concluyó.