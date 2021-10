Campaña de vacunación contra influenza, a partir de noviembre

La campaña de vacunación contra influenza arrancará el próximo 3 de noviembre, reiteró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante el Pulso de la Salud, el funcionario explicó que la inmunización iniciará en noviembre y no en octubre como se hacía cada año porque hay una reducción casi absoluta de la circulación de los virus de influenza.

"La idea es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para reducir, el impacto de los virus de la influenza motivaron esta reducción".

El funcionario federal comentó que otro motivo para aplazar el inicio de la vacunación contra las cepas de influenza tiene que ver con la Jornada Nacional de Vacunación antiCovid que aún está activa en el país y no quieren distraer ni la vacunación ni al personal.

"Si hubiera alguien que quedo rezagado, no quisiéramos combinar el operativo masivo, preferimos diferirlo hasta después de terminar la vacunación contra covid, entonces el 3 de noviembre empieza la campaña contra la influenza".