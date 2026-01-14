Campaña 'Hecho en México' para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Para promover el orgullo nacional y alentar el consumo de productos y servicios producidos y ofertados en el país, en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunciaron la campaña "Lo Hecho en México está mejor hecho – Que ganen los mexicanos".

En un comunicado, la dependencia explicó que es una iniciativa conjunta de empresas nacionales o con operaciones en el país que impulsarán esa campaña bajo el concepto rector del juego de pelota prehispánico.

Esta campaña cuenta con el respaldo y participación de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

En el encuentro, al que asistieron representantes de más de cincuenta compañías, el secretario Ebrard dijo que el gobierno federal y la iniciativa privada trabajan en promover las inversiones, el empleo y el desarrollo de México.

"Estamos unidos gobierno y sector privado para promover e impulsar a los trabajadores y empresas mexicanas; Hecho en México demuestra lo que podemos y sabemos hacer los mexicanos".

Al respecto, el presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que ante el contexto actual hablar de crecimiento con certeza es hablar de la confianza en lo que producimos y cómo lo producimos.

Explicó que "esta campaña pone en el centro la calidad de lo Hecho en México como base del desarrollo económico. Lo Hecho en México está mejor Hecho es una invitación directa a elevar estándares, a competir con orgullo y a demostrar que Lo Hecho en México no solo cumple, sino que compite y destaca".

Al respecto el presidente de la Femexfut, expresó que "la industria del futbol está muy agradecida con la Secretaría de Economía y el secretario Ebrard de ser parte de la campaña en un contexto donde la población mexicana es la segunda afición al futbol más grande del mundo, lo que le da fuerza y contundencia a lo Hecho en México".

De acuerdo con la dependencia y el CCE "la campaña Lo Hecho en México está mejor Hecho – Que ganen los mexicanos se financiará con recursos privados aportados por las marcas participantes, cuyos nombres se darán a conocer más adelante, y serán administrados por el sector privado. La Secretaría de Economía aportará la autorización del sello Hecho en México y realizará labores de promoción de la campaña y sus causas".