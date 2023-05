"Campos pidió salida de Ejército en caso de sacerdotes asesinados", asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue María Eugenia Campos (PAN), gobernadora de Chihuahua, quien pidió la salida del Ejército para que se entregará los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas asesinados en la sierra tarahumara en junio del año pasado.

"Resulta que empezamos la búsqueda de los cuerpos, me habla la gobernadora (Maru Campos) para decir ´que se salga el Ejército y nos van a entregar los cuerpos´. Y La instrucción fue ¡No! Imagínense", reveló en conferencia de prensa.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que los gobernadores panistas en Chihuahua no veían nada de las operaciones de los grupos delincuenciales.

"Asesinan lamentablemente a dos sacerdotes (Javier Campos Morales y Joaquín Mora) en Chihuahua, qué llevaban ya mucho tiempo trabajando allá, muy lamentable, nos metemos para ver qué pasaba. Pues resulta que el dirigente de la banda (José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco) incluso que los ejecuta convivía ahí y andaba sin ninguna preocupación, era hasta promotor de un equipo de béisbol", dijo.

"¿Quién gobierna Chihuahua?, ¿qué partido desde hace tiempo? No veían nada, nada absolutamente. ¡Ah!, ¿pero qué sucede? Lamentablemente asesinan a estos dos sacerdotes y en un homenaje que se les hace llega la plana mayor de lo de Chihuahua, y sacerdotes supuestamente progresistas y se lanzan en contra de nosotros. Cómo si nosotros fuésemos los culpables", declaró.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que por la zona se había hecho un barrido por parte de elementos de la Guardia Nacional y el ejército y no se había encontrado nada.

"Y de repente, donde ya se había pasado, aparecen los cuerpos de los sacerdotes ¡qué bueno! Y no dejamos de buscarlos a los responsables. No se salió el Ejército, se siguió haciendo trabajo ¿por qué? Teníamos que hacer nuestro trabajo porque la derecha, su doctrina es la hipocresía", agregó.