Canacar rechaza bloqueos carreteros que afectan transporte en México

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo, rechazó este lunes los bloqueos carreteros que se realizaron hoy en el país al considerar que perjudican a los propios transportistas, afectan la movilidad de mercancías y exponen a operadores y unidades a mayores riesgos.

Canacar rechaza bloqueos carreteros en México

Durante una rueda de prensa, Ramos Melo sostuvo que cerrar carreteras no es la vía para resolver las demandas del sector, pese a reconocer que las problemáticas que denuncian los manifestantes también afectan a los afiliados de Canacar.

"Bloqueando carreteras, lo único que estamos haciendo es afectando a nuestros mismos operadores, estar afectando a la movilidad de mercancías, estar afectando a la ciudadanía", dijo.

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El dirigente explicó que sí hubo un acercamiento previo con el líder de la protesta a través del Consejo Coordinador Empresarial y de organizaciones del sector, con la intención de invitarlo a sumarse a un diálogo permanente con autoridades, pero lamentó que no se aceptara esa vía. Aun así, aseguró que la puerta sigue abierta.

Impacto económico y seguridad en transporte

Ramos Melo insistió en que el diálogo "no va a ser en la carretera" y debe darse en mesas de trabajo con datos y seguimiento continuo, pues los problemas de seguridad y operación del autotransporte no se resolverán "de un día a otro" ni en una semana.

Sobre la afectación prevista, Ramos Melo dijo que aún no había una cifra cerrada y que sería "una irresponsabilidad" adelantar un monto sin tener el corte completo, pero advirtió que el impacto podía ser muy variable, desde un aumento en los costos de los fletes hasta daños a productos perecederos que podrían dejar de servir para su uso.

No obstante, dijo que datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estiman que los bloqueos en carreteras pueden generar pérdidas de entre 450 millones de pesos hasta 900 millones de pesos (entre 25 millones de dólares y 50 millones de dólares).

Añadió que los bloqueos también dejan vulnerables a operadores, vehículos y mercancías ante robos y que, por su efecto en el comercio, pueden derivar incluso en paros de plantas y afectaciones en puertos, por lo que Canacar mediría tramo por tramo el impacto nacional una vez concluida la jornada.

En el transcurso de la conferencia, Canacar reportó incidencias mínimas en distintos puntos del país y precisó que los bloqueos solo fueron en menores puntos que los anunciados, privilegiando el tránsito de mercancías.

Afirmó que los bloqueos solo se concretaron en la autopista México-Toluca, y en vías en Chihuahua, Veracruz y Michoacán.

Ramos Melo reiteró que Canacar acudirá a Gobernación para mantener el diálogo y buscar que también se integren los inconformes a mesas permanentes de trabajo.