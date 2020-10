Cancela CFE contrato de renta de automóviles

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló parcialmente un contrato millonario de arrendamiento de autos por incumplimiento de su proveedor: Arrendomóvil de México.

La empresa eléctrica justificó el incumplimiento de la firma y, consecuentemente del cumplimiento de sus obligaciones y de cualquier penalización por el retraso en la entrega de mil 700 unidades vehiculares tipo Pick Up Doble Cabina, que representan 38.6% de las unidades comprometidas contractualmente.

La decisión se tomó a pesar de que la Dirección Corporativa de Administración de la CFE tenía antecedentes de incumplimiento de un contrato anterior por parte del mismo proveedor que entregó de "manera extemporánea" vehículos sustitutos y por lo que se le aplicaron penalizaciones y deducciones.

El asunto fue evidenciado en esa ocasión como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Ahora, en el contrato cancelado parcialmente, cuyo costo es de 4 mil 788 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública tiene abierto un proceso de investigación, según el expediente 6104/2020/PPC/CFE/DE29, radicado en el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de la CFE por el incumplimiento del contrato 800914199, relativo a la prestación de servicio de arrendamiento de vehículos oficiales para la empresa eléctrica, de acuerdo con información entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El pasado 30 de marzo, la CFE suspendió de manera parcial dicho contrato suscrito con Arrendomóvil de México y a través de un Convenio Modificatorio, que se firmó cuatro días después de que se cumpliera el plazo de entrega de los vehículos, en el que la empresa eléctrica estatal liberó a la arrendadora de las obligaciones contractuales.

De acuerdo con el documento firmado por el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, la arrendadora adjudicada acreditó "la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que le imposibilitó para el cumplimiento total del contrato debido a la suspensión de actividades de la compañía armadora de vehículos que es su proveedora, por causa de los efectos de la contingencia sanitaria —Covid-19— que se registra en la República Mexicana".

El contrato 800914199 estipulaba que el proveedor debía entregar 90% de las unidades el 26 de marzo de 2020 y el resto a más tardar el 13 de abril de 2020.

Afectación del Covid

El 20 de marzo Arrendomóvil envió un escrito a Bartlett Díaz, a través de su representante legal, Hugo Alduenda Peña, alegando que no podría entregar los vehículos por el cierre de la planta de su proveedor en Saltillo.

"Para que nosotros podamos cumplir con las obligaciones contraídas, dependemos 100% en el suministro de nuestros proveedores, y derivado de la contingencia actual que vivimos por el Covid-19, nuestros proveedores han tomado la decisión de cerrar sus plantas armadoras", señala el documento.

La misiva iban con un escrito de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en el que señalaban al 15 de abril de 2020 como fecha tentativa para reanudar operaciones.

De acuerdo con lo que se lee en el escrito, Chrysler de México suspendió actividades el 19 de marzo de 2020 por situaciones de salud global y ante la evolución de los acontecimientos relacionados con el Covid-19, lo que trajo como consecuencia afectaciones en la producción y entrega de mil 700 unidades requeridas por la CFE, afectando las partidas 18, 30, 36, 38 y 40 del contrato.

El lunes 25 de mayo, Fiat Chrysler reactivó sus operaciones en Saltillo con 40% de su plantilla laboral. La compañía, con 14 mil empleados en el país, informó que reiniciará las operaciones en uno de los tres turnos que tiene normalmente y que desconoce cuando volverá a operar 100%.

La arrendadora manifestó que su proveedor no tiene la certeza del plazo en que prevalecerán las circunstancias que originan la suspensión parcial solicitada, pero la Subgerencia de Transporte Terrestre de CFE autorizará el nuevo calendario de entrega de las mil 700 unidades una vez que concluyan las circunstancias que obligaron a la suspensión parcial del contrato, según se desprende del convenio modificatorio firmado por Bartlett Díaz y obtenido a través de una solicitud de información en la PNT.

Sin afectaciones en operación

En otra solicitud de información, la Dirección Corporativa de Administración de la CFE afirmó que los retrasos no tendrán afectaciones en la operación de la comisión y sus Empresas Productivas Subsidiarias pues éstas "se encuentran aseguradas" y negó haber realizado algún pago a favor de Arrendomóvil por los vehículos que no se entregaron.

En diciembre de 2019, la Gerencia de Abastecimientos de la CFE convocó al concurso identificado con el número CFE-0001-CASAT-0023-2019, para el arrendamiento de una flota de 9 mil 856 vehículos por un plazo de cuatro años, de marzo de 2020 a marzo de 2024.

El 20 de enero declaró ganador de 32 de las 42 partidas a Arrendomóvil de México, contrato que comprometió a esta empresa a entregar 4 mil 398 unidades. El 31 de enero se firmó el contrato.

En la licitación participaron y obtuvieron una partida las empresas: Lumo Financiera del Centro, Jet Van Car Rental y Value Arrendadora.