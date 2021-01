Cancelan cabalgata de Reyes y tianguis de juguetes en Guanajuato

Este año los Reyes Magos no cabalgarán por las calles ni comunidades de Irapuato, como tradicionalmente lo hacían para llevar regalos a los niños de escasos recursos, para evitar contagios de Covid-19.

En Celaya el gobierno municipal canceló los permisos para la instalación de 15 tianguis de venta de juguetes, pero dio la opción a los comerciantes de ofertar los productos en las cocheras de sus domicilios.

Las medidas de prevención por el Día de los Reyes Magos se acordaron luego de que el pasado 25 de diciembre se activó el color rojo del semáforo de reactivación económica con vigencia hasta el próximo 10 de enero.

La Presidencia Municipal de Irapuato señaló que la edición 46 de la Cabalgata se transmitirá de manera virtual para no exponer la salud con aglomeraciones.

La Jurisdicción Sanitaria y la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, sostuvieron una reunión con líderes de 15 uniones de comerciantes, a quienes les hicieron saber que por la contingencia sanitaria no se autorizará la tradicional venta de juguetes.

Los comerciantes pidieron que se controle la llegada de vendedores foráneos, que en estas fecha se instalan en la ciudad.