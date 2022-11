Cancelan norma de verificación físico-mecánicas de autos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Por orden presidencial, la Secretaría de Economía canceló la NOM-236-SE-2021 sobre revisión de Condiciones Físico-mecánicas de Vehículos en Circulación.

A casi seis meses de que se publicó la normatividad y antes de entrar en vigor, se cumplió con la decisión presidencial de que no se aplique la norma, por lo que los mexicanos ya no tendrán que verificar las condiciones físico-mecánicas de sus automóviles.

La dependencia afirmó en un comunicado que "el día 4 de noviembre la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad de la Secretaría de Economía canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.

"La Norma 236 que regulaba la inspección estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre del 2022. Esta Norma podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo", explicó.

La dependencia añadió que esa norma "implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y, en su caso, la reparación de los mismos".

Esta norma se publicó el 3 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, cuando estaba al frente de la dependencia Tatiana Clouthier. Después de su publicación, hubo una diferencia abierta y pública entre la funcionaria y el presidente de la República, en lo que la entonces secretaria Clouthier consideró como "un jalón de orejas".

El problema se generó porque se dijo que esa revisión de las condiciones físico-mecánicas iba a significar un costo para los conductores del país, lo que llevó a que durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera "yo no sabía (de la norma) y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información" y añadió que no entraría en vigor esa norma.