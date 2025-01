Cancelan plenaria de Morena por falta de quórum

La plenaria que el grupo parlamentario de Morena llevaría a cabo este lunes, quedó cancelada, luego de que el coordinador Ricardo Monreal no logró el quórum necesario.

Congresistas guindas estaban inconformes por el riesgo de "madruguete" al interior de su grupo parlamentario, ya que en el evento se votarían a mano alzada diversos cargos para encabezar los grupos de amistad y las comisiones temáticas.

Por lo anterior, decenas de diputadas y diputados acordaron no acudir para hacer vacío, lo que provocó que hubiera falta de quórum y por ende se cancelara la plenaria.

Monreal Ávila reconoció que se elegirían cargos importantes, por lo que dijo que hará la convocatoria en tiempo y forma: "no queremos malos entendidos".

Diputados advierten madruguete en plenaria de Morena

Diputadas y diputados de Morena denunciaron riesgo de "madruguete" al interior de su grupo parlamentario, luego de que este lunes el coordinador Ricardo Monreal Ávila convocó a una sesión plenaria para votar cargos internos, pero lo hizo sin las 24 horas de anticipación que ordena el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

En el artículo 11 de dicho mandato se establece que las convocatorias para las reuniones del Pleno de la Mesa de Coordinación y de las Coordinaciones Temáticas se realizarán por escrito o por medios electrónicos y con, por lo menos, 48 horas de anticipación, tratándose de reuniones presenciales, o 24 horas, tratándose de reuniones semi presenciales o a distancia. En los casos urgentes podrá citarse con anticipación menor, procurando un formato que permita la concurrencia del mayor número de integrantes"

En la plenaria, convocada para las 13:00 horas de este lunes en el auditorio Aurora Jiménez del recinto legislativo de San Lázaro, se votará a mano alzada a quien encabezará los grupos de amistad y las comisiones temáticas.

En un chat privado del grupo parlamentario, el diputado morenista, Julio Gutiérrez Bocanegra, cuestionó:

"Hasta cuándo el albazo, el madruguete, el gandallismo que pone en riesgo la frágil "unidad". Que falta de respeto", recriminó.

Son decenas de congresistas guindas quienes advierten madruguete en la designación de las comisiones temáticas internas, que en varios casos están a cargo de recursos del grupo parlamentario.