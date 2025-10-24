Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere ineludiblemente y urgentemente, una reforma.

Durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU, "Construyendo nuestro futuro en conjunto: México en la ONU y la ONU en México", De la Fuente la reconoció como una institución absolutamente indispensable y mencionó que Palestina debe ser reconocido como miembro.

"Y, por cierto, hay algunos que todavía están esperando y merecen ser miembros de la ONU con pleno derecho, como es el caso del Estado Palestino", declaró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Reconocer lo mucho que le debemos y, al mismo tiempo, expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente, y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla", comentó el secretario de Relaciones Exteriores.

Llamó a que siga el apoyo a la ONU con solidaridad y mantener "el espíritu crítico y propositivo".

Destacó la "enorme coincidencia" entre los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de política exterior de México.

Al destacar que México es un país multilateralista, Juan Ramón de la Fuente apuntó que se necesita un sistema internacional renovado, más robusto y con reglas claras y acordadas.

"Las imposiciones unilaterales no son compatibles con un sistema multilateral", expresó.

Reiteró que se que mantendrá solidaridad con la ONU y una posición crítica para poder encontrarle alternativas a los problemas que la aquejan cotidianamente.

"Una reestructuración es posible dentro del sistema de Naciones Unidas solamente si se hace un trabajo político intenso desde las bases. Nosotros, los pueblos", declaró.

Antes de empezar, el canciller De la Fuente pidió recordar con aplausos al embajador emérito Jorge Eduardo Navarrete, fallecido el jueves y fue representante de México en la ONU.