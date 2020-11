Cancillería pide a embajada en Estados Unidos esperar para llamada AMLO-Biden

El gobierno mexicano rechazó la posibilidad de entrar en contacto con el equipo del eventual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

La comunicación, aclaró la autoridad mexicana, se dará cuando los comicios electorales en la Unión Americana hayan llegado por completo a su fin.

Así se le hizo saber al equipo de Joe Biden, a través de una comunicación que llegó por el canal diplomático correspondiente.

La embajada de México en Estado Unidos sugirió una llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el virtual presidente electo, Joe Biden (Demócrata).

Sin embargo, la respuesta desde la Secretaría de Relaciones Exteriores fue que esto no es posible por un principio histórico asentado en la Doctrina Carranza: la no intervención.

"Esta doctrina ha guiado la posición de México frente a procesos electorales de países extranjeros, al establecer que: "Todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia deben respetar mutuo y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente al principio universal de no intervención".

Desde el Ejecutivo federal se instruyó a la embajada mexicana comunicar al equipo de Joe Biden, que son consideraciones de orden histórico y constitucional, las que impiden una comunicación con el demócrata.

"México esperará a la definición institucional del proceso electoral del país vecino, para establecer comunicación entre nuestro jefe de Estado y su presidente electo. Lo anterior sin demérito de las decisiones que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas", se especificó en la comunicación que se hizo llegar a la representación diplomática en Washington.