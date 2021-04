Candidata del PAN lanza ataque racista en contra de analista Viri Ríos y es obligada a blindar su cuenta en Twitter

La panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño restringió este viernes el acceso a su cuenta de Twitter luego de que lanzara un ataque racista y clasista contra Viri Ríos, analista política, colaboradora de The New York Times, egresada y maestra en la Universidad de Harvard. Pérez-Jaen Zermeño, quien fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy Instituto Nacional de Transparencia (INAI), y a quien el Partido Acción Nacional (PAN) metió en su lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, atacó a Ríos con un mensaje en Twitter: "Desperdicio de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utiliza la disimulan. "La mona, aunque se vista de seda, mona se queda", escribió el día de ayer. Odian la movilidad social. Odian a los morenos y a la gente que viene de abajo. Les disgusta cualquier mérito que no sea heredado o genético. Les incomoda que pensemos distinto y se los digamos viéndolos a los ojos. pic.twitter.com/1gFPsUM0lJ — Viri Ríos (@Viri_Rios) April 8, 2021

Luego del comentario de la panista, la analista y académica de Harvard, quien supera por mucho la formación profesional de la panista, respondió: "Odian la movilidad social. Odian a los morenos y a la gente que viene de abajo. Les disgusta cualquier mérito que no sea heredado o genético. Les incomoda que pensemos distinto y se los digamos viéndolos a los ojos". Odian la movilidad social. Odian a los morenos y a la gente que viene de abajo. Les disgusta cualquier mérito que no sea heredado o genético. Les incomoda que pensemos distinto y se los digamos viéndolos a los ojos. pic.twitter.com/1gFPsUM0lJ — Viri Ríos (@Viri_Rios) April 8, 2021

Otros usuarios han planteado su preocupación de que logre llegar al Congreso. Cada quien es libre de pensar como quiera... o como pueda.



Lo que resulta increíble es que si esta gente odia tan irracionalmente a la mayoría de los mexicanos y los ve como súbditos eternos... ¿para qué quiere representarlos y gobernarlos? — Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) April 9, 2021

Mientras que algunos resaltaron que autoridades electorales no se han pronunciado al respecto. No fuera María Elena Pérez-Jaén Zermeño, de Morena, porque el INE, ya le hubiera revocado la candidatura, o Artículo19, ya hubiera condenado sus ataques y desplantes de racismo y clasismo hacia la periodista @Viri_Rios, pero, claro es panista. — Arq Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) April 9, 2021

Y otros se ha sumado a las críticas y lamentado la declaración. No me cansaré de repetirlo: la llamada ´oposición´ no tiene nada que ofrecer a México mas que odio, racismo y clasismo.



¡Vergonzoso!



Mi solidaridad con @Viri_Rios. pic.twitter.com/Df6JVmA7gL — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) April 9, 2021

Una lástima que una ex comisionada del IFAI intente denostar a @Viri_Rios con este tuit lleno de racismo y clasismo.



Es una muestra de que aún hay mucho por hacer para erradicar el racismo en México.???????????? pic.twitter.com/WxcisIJn1u — RacismoMX ???? (@Racismo_MX) April 8, 2021