Candidata influencer ofrece reconstrucción de senos a mujeres que tuvieron cáncer

Rocío Pino, influencer y conocida como "La Grosera" en la plataforma OnlyFans, ha creado polémica en redes sociales tras presentar sus peculiares propuestas políticas, entre las que se destaca "Chichis para todas".

La candidata del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) por el Distrito 3 en la capital de Sonora compartió seis propuestas: "Empoderaré a la mujer", "Chiquitas cabronas", "Mamá luchona", "Mi estado, mi gente" y Leyes digitales", las cuales tienen por objetivo ayudar y beneficiar a las mujeres tanto en el entorno familiar, como profesional y escolar.

En el caso de "Chichis para todas", Pino explica que las operaciones de senos podrían ser incluidas en la ley de cuadros básicos del sector salud y en la lista de operaciones de seguros de gastos médicos.

"Una mujer con chichis a su gusto es una mujer segura y empoderada. Que las operaciones de senos sean incluidos por ley en los cuadros básicos del sector salud y de las listas de operaciones de los seguros de gastos médicos mayores", expresó en su página web oficial

Además, mencionó que aquellas intervenciones quirúrgicas que sean pagadas por las empresas a su trabajadoras, deberán tener una deducibilidad del cien por ciento en impuestos.

A esto agregó que las reconstrucciones para las mujeres que padecieron algún tipo de cáncer, serán operaciones prioritarias; y como parte de la equidad de género, también se debe tomar en cuenta a personas de la comunidad LGBT.

"Las cirugías de reconstrucción para mujeres que sufrieron cáncer de mamá y les fueron extirpados sus pechos tendrán prioridad. Por equidad de género se deberá de incluir a los miembros de la comunidad gay", aseveró.

Rocío Pino compite por el Distrito 3 contra Lorenia Valles Sampedro, de Morena; Luz Marina Delgado Tarazón, del Partido Fuerza por México; Carlos León García, de Movimiento Ciudadano; y Arturo Fernández Díaz-González, por la alianza Va por Sonora.

"La Grosera" cuenta con más de 200 mi seguidores en su cuenta de Twitter y respecto a las fotografías que comparte, la candidata asegura que se siente bien con ella misma y es una forma de mostrar su empoderamiento.

Rocío Pino es originaria de Hermosillo, Sonora, y según su descripción tras los desastres provocadas por el sismo ocurrido en 2017, se dio a la tarea de recolectar víveres y materiales de construcción para las personas más afectadas.

"A partir de ahí me nació la necesidad de ayudar a mi México, especialmente a mi Sonora, a mi pueblo y yo se que con su ayuda y su voto, juntos lo lograremos", explica en su página.

Su candidatura ha sido criticada por diversos internautas por no contar con una carrera política y ser parte de la plataforma OnlyFans, sin embargo, Pino ha respondido que aquellas personas que hacen este tipo de comentarios no se han dado el tiempo de conocerla ni de saber de qué van sus propuestas.

"Les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión... Con ellos ya estoy perdida, por los que voy es por aquellas personas de mente abierta, que están dispuestas a conocer propuestas novedosas y, principalmente, a no prejuzgar a nadie por su apariencia", puntualizó en su cuenta de Twitter.