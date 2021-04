Candidatas condenan "acto de violencia de género" de David Monreal

Tras darse a conocer un video en redes sociales donde aparentemente David Monreal Ávila, candidato a gobernador de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM-NA) hace tocamientos inapropiados, esta mañana, la priista Claudia Anaya (coalición Va por Zacatecas), Nany Romo (Movimiento Ciudadano) y Lupita Medina (PES), las tres abanderadas a la gubernatura, exigen que este acto de violencia de género no quede impune.

En una conferencia de prensa, las tres candidatas cambiaron y unieron sus agendas para emitir este pronunciamiento para anunciar la unión en contra de la violencia de género en que presumiblemente incurrió ayer David Monreal, luego de la difusión de dicho video.

Cabe mencionar que en el video, que dura unos segundos, fue grabado mientras los candidatos realizaban un recorrido en el municipio de Juchipila, donde se ve que se da dicho tocamiento a Rocío Moreno, candidata a la presidenta municipal y quien luego en un video compartido en sus redes sociales, negó que David Monreal la haya tocado, incluso, exige que no se utilice su imagen para dañar al movimiento y al candidato: "El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado", agrega.

"Una imagen habla más que mil palabras"

El respecto, en el pronunciamiento, Claudia Anaya dijo que "es inadmisible que en un evento político, en un evento de campaña, el candidato a gobernador por Morena haya toqueteado, haya manoseado a su compañera candidata de Juchipila".

Además de anunciar que van presentar una queja ante el órgano electoral por violencia política de género, tras argumentar que "por menos que eso, a Ulises Mejía (Morena) se le retiró una candidatura a una diputación local en el estado de Zacatecas; el órgano electoral también tiene que fijar una postura al respecto", afirmó la contendiente.

"Si los Monreal están acostumbrados a la impunidad, en Zacatecas no nos podemos acostumbrar a la impunidad. A cada acción debe haber una sanción si esa acción es indebida y está fuera del marco legal. Creemos que aquí se acredita esta violencia política de género. No más violencia hacia las mujeres", sentenció.

Por su parte, Ana María "Nany" Romo, dijo que "una imagen habla más que mil palabras", por tanto reprochó la versión del candidato de que fue una manipulación del video, al considerar que ese video salió de su mismo equipo y no de los demás candidatos, por ende, se ven obligadas a levantar la voz contra la violencia de género y exhortar a las víctimas a denunciar "porque no está sola".

Aclaró que este "acto aberrante" está dentro de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempladodo como violencia sexual y aseguró que lo que muestra en ese video "es un abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, denigra y no podemos concebir y seguir permitiendo que se nos vea como un objeto".

En tanto que Guadalupe "Lupita" Medina consideró como una "situación terrible lo ocurrido en la campaña del candidato de Morena, al señalar que solo es muestra acciones denigrantes contra la mujer y pidió a las autoridades electorales que tomen cartas en el asunto, porque no sólo se debe pedir una disculpa pública, sino que se debe sancionar, por ello, adelantó que se irán hasta las últimas consecuencias.