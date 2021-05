Candidato del PT a diputado local atropella a adulto mayor en Sonora

Sebastián Orduño Fragoza, candidato del PT a diputado local por el XIII Distrito con cabecera en Guaymas, con su vehículo atropelló a un adulto mayor quien minutos después falleció. A través de sus redes sociales publicó: "Quiero informarles que este 10 de Mayo tuve un lamentable accidente automovilístico, donde perdió la vida Don Delfino Vázquez Ochoa, una persona honrada, trabajadora. Quiero enviar mi más sentido pésame a la familia Vázquez".

El abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PT-PVE-NA, impulsado por el Partido del Trabajo, estuvo bajo resguardo del Ministerio Público, en tanto se realizaron las primeras indagatorias. Orduño impactó con su vehículo en las inmediaciones de la plaza Kennedy de la colonia El Rastro, de Guaymas, al señor Delfino Vázquez Ochoa, de 74 años de edad, y permaneció en el lugar, hasta que se lo llevaron paramédicos de la Cruz Roja.

Luego fue detenido por elementos de la Policía Municipal y lo entregaron ante el Ministerio Público quien horas después determinó ponerlo en libertad. Al respecto, el implicado en el fatal accidente dijo: "Quiero aclarar que viví un proceso como cualquier ciudadano, todo el tiempo estuve en resguardo y custodia del Ministerio Público, mi libertad se determinó una vez que se tomó en cuenta el Informe Policial Homologado, mi dicho de partícipe, las circunstancias y características en que se encontraba el lugar, así como el peritaje de parte de la Fiscalía". Por tanto, "procuraré el acercamiento con la familia Vázquez para apoyarlos con todo lo que se requiera, pero sobre todo moralmente porque así lo dicta mi corazón".

"Este fue un lamentable accidente que a todos nos pudo haber sucedido, en esta ocasión me tocó a mí, no iba a tomado como dicen, yo no tomo pero sobre todo ustedes saben que jamás dejaría una persona abandonada, acompañé a don Delfino hasta el último momento antes de ser trasladado al Semeson", agregó. Dijo que aun cuando era trasladado a recibir atención médica lo acompañó en una oración por su salud. Pidió que este lamentable accidente por respeto a la familia doliente no se lucre de forma política.



Compañeros de trabajo y ciudadanos le expresan palabras de apoyo

Locatarios del Mercado Municipal externaron un pésame a la familia del señor Delfino Vázquez y le desearon pronta resignación por la lamentable pérdida. "Como es de todos el conocimiento, nuestro compañero locatario Sebastián Orduño participó en tan lamentable accidente, sabemos que se encuentra en una situación difícil, desconocemos la forma en la que ocurrieron los hechos y la situación legal del compañero".

Agregaron: "También sabemos que Sebastián Orduño está participando en una contienda electoral como candidato a la diputación local y sus contrincantes están sacando raja política de esta situación sin importarle el dolor y el sufrimiento de la familia del señor". "Reiteramos el apoyo a nuestro compañero Sebastián y esperemos que pronto salga de esta situación legal en la que se encuentra, y que ambas partes involucradas encuentren la mejor forma de subsanar tan lamentable accidente".

En redes sociales también se han expresado múltiples comentarios de apoyo. "Todos sabemos que el accidente pasó, que por desgracia don Delfino perdió la vida QEPD y en gloria este, es muy lamentable lo sucedido pero no se vale hacer leña del árbol caído ojalá que esas personas que solo hablan por hablar nunca estén en una situación así el karma existe y lo ocurrido fue un accidente".

Dirigente del PT respalda a candidato Ramón Flores, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Sonora, comentó que ha seguido de cerca el caso del candidato Sebastián Orduño Fragoza quien se encuentra en búsqueda del perdón de la familia del señor Delfino. "Somos muy respetuosos de las instancias que nos rigen legalmente, hasta el momento no hay ningún impedimento que haga entorpecer su participación en el proceso electoral, el hecho es de que ya ha sido puesto en libertad".

Flores le refrendó amistad y apoyo al aspirante a diputado local, así como también del partido. "Creemos en él, es un hombre justo y siempre se ha apegado a la legalidad, ha tenido un lamentable accidente como a cualquiera nos puede pasar. Dios nos libre", expresó. Dijo que al momento se le ha informado de los exámenes que le realizaron a Orduño después del accidente, donde se indica que iba libre de alcohol o de cualquier tipo del de estupefaciente; es una persona sana; tampoco iba a exceso de velocidad, aseguró. "Esperamos la resolución de Ministerio Público", reiteró el dirigente de PT en Sonora.