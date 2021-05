Candidato en San Fernando, Tamaulipas, denuncia ataque a balazos a su equipo

El candidato a alcalde de San Fernando por el PRI, "Chuy" Galván, hizo público el ataque a balazos contra integrantes de su equipo de trabajo en el ejido Francisco Villa.

"Viene mi equipo de logística muy asustados, les tiraron ahí en el centro de Pancho Villa, ellos siguieron avanzando, los siguieron y les siguieron disparando", relató el candidato en un video.

Reveló que el atentado ocurrió la noche del martes, "me da mucho coraje, voy a continuar, no me va a parar nadie".

Los testimonios identificaron una camioneta Tahoe negra, de reciente modelo, en la cual se trasladaban los agresores.

La mañana de este miércoles, a través de su cuenta de Facebook, el candidato transmitió en vivo mientras se trasladaba a un evento a la zona de la Laguna Madre.

"Se nos hizo un poco tarde porque tuvimos entrevistas con personal de los cuerpos de seguridad, tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional, relacionado con el atentado que sufrimos ayer", explicó.

Afirmó que los integrantes de su equipo de trabajo decidieron todos seguir en el proyecto de campaña.

"Agradezco la valentía de todos ellos y agradezco todas las expresiones de solidaridad y sus oraciones", expresó Galván.

E insistió: "No nos vamos a intimidar, Chuy Galván no se intimida, ya lo hemos vivido muchas veces, la amenaza, la agresión. Hay intereses, no se de quienes sean, sería irresponsable de mi parte decir quien, pero ahí está la muestra de que a alguien estamos incomodando".

Aseguró que no es la manera de intimidarlo, "soy un hombre que confía en un ser supremo que nos va a cuidar".

Ante los hechos, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Edgar Melhem, señaló lo siguiente: "En el PRI Tamaulipas condenamos el ataque que sufrió la comitiva de nuestro candidato a presidente municipal en San Fernando, Chuy Galván".

Añadió que, "afortunadamente solo fueron daños materiales; exigimos mayor seguridad en el proceso electoral".