Candidatos no buscaron protección: Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que algunos de los candidatos que han sido asesinados durante este proceso electoral no se acercaron a pedir protección, por lo que la dependencia ni siquiera tuvo conocimiento de que estuvieran en riesgo.

Ante esta situación, instó a los aspirantes a cargos públicos a que les hagan llegar sus peticiones para conocer qué es lo que enfrentan.

"Requerimos que los candidatos nos requieran esta protección para tener nosotros la valuación del riesgo e inmediatamente garantizarles la seguridad. Algunos de ellos no la solicitaron, ni siquiera tuvimos conocimiento de que pudieran estar en riesgo", afirmó Sánchez Cordero. "Requerimos que nos hagan llegar sus peticiones y la situación que estiman en riesgo", declaró ante pregunta expresa de medios de comunicación este viernes, durante la visita que hizo a Oaxaca.

Olga Sánchez Cordero aseguró que hay una mesa permanente, en función las 24 horas, para atender casos de violencia política, por lo que a cada candidato y candidata que lo solicita, se le realiza una evaluación de riesgo y se le da protección.

Uno de estos asesinatos en los que la víctima no contaba con protección federal, pese a que había recibido amenazas, fue el ocurrido el pasado 20 de marzo en Oaxaca; el primero contra un candidato formalmente elegido en este proceso electoral, cuando Ivonne Gallegos Carreño, exlegisladora local y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, murió víctima de un atentado, en las inmediaciones de Santo Tomás Jalietza.

Piden mesura

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) hizo un llamado a todos los actores políticos y autoridades encargadas del proceso electoral, a mantener las críticas públicas en un marco de respeto y mesura.

A través de una comunicación pública, la UNIORE expuso preocupación por el efecto de perturbación que las críticas en contra de instituciones electorales, pueden generar en México.

Por ello, llamó a todas las partes a conducirse por la vía del respeto y dentro del marco institucional y legal.

En un comunicado signado por Román Andrés Jáquez Liranzo, jefe de misión de la UNIORE y Presidente de la Junta Central Electoral, en República Dominicana, se expresó el reconocimiento a lo que consideró la consolidación de la confianza en la institucionalidad electoral, ello como un elemento decisivo en el avance de México hacia el fortalecimiento de una democracia auténtica, respetada por la ciudadanía y por la comunidad internacional.