Importancia de la autonomía del órgano regulador de telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Ante la intención del gobierno federal actual y de la mayoría del Congreso de desaparecer los órganos autónomos que regulan la competencia y las telecomunicaciones, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Enrique Yamuni Robles, pidió mantener la autonomía del regulador.

En el marco de la Convención Nacional 2024 de la Canieti, el líder de dicha Cámara dijo: "No estoy de acuerdo, no es una reforma que nos guste... (el órgano regulador) necesita autonomía... la autonomía le da un nivel de independencia que no tendría siendo un apéndice de una Secretaría u organismo gubernamental".

Al término de la inauguración del evento, Yamuni Robles comentó que existe incertidumbre ante los cambios que se registran en el país, como la desaparición de los órganos reguladores, la reforma judicial y la inseguridad.

Si queremos atraer inversiones es necesario que se generen los incentivos para realizar negocios en el país, porque "hasta que no sepamos realmente que es lo que va a pasar en realidad y hasta que no haya claridad la gente va a decidir si invierte o no".

El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, dijo que lo más importante es mantener al órgano regulador con "fortaleza técnica y jurídica".

Durante su ponencia en la inauguración de la Convención Nacional 2024 de la Canieti agregó que el organismo tiene que ser respetuoso de la división de poderes y añadió que los mexicanos cada vez más se benefician por el acceso a las telecomunicaciones.

Por su parte, quien será el titular de la Unidad de Tecnología y Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Luis Pérez Hernández, dijo que están a la espera de que el Congreso de la Unión aclare qué pasará con el IFT y "una vez que se apruebe se tomará por instrucción...lo que decida el Congreso".

Rechazó que desaparecer el organismo regulador de telecomunicaciones vaya en contra de los compromisos internacionales de México, "no lo creo, pero es algo que valorará la cámara hasta donde sabemos no contradice" el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el mismo evento, la coordinadora del Consejo Empresarial del gobierno actual, Altagracia Gómez Sierra, dijo que es necesario romper la barrera del poco crecimiento y para ello se necesita inversión.