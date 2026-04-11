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Caos en el Metro por paro de sindicato

Por El Universal

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Caos en el Metro por paro de sindicato

Ciudad de México.- Usuarios del Metro padecieron aglomeraciones y retrasos en el paso de los trenes de hasta 40 minutos en toda la red, aunque una de las más afectadas fue la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, debido al primer paro escalonado que aplicaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ante la falta de acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México sobre mejoras laborales.

Debido a ello, los sindicalizados aplicaron ausentismo, es decir, no laboraron horas extra. Lo que generó afectaciones en áreas operativas y técnicas.

De los 250 trenes considerados para bridar servicio el viernes, solamente 153 estuvieron activos, es decir, 97 no recorrieron los trayectos debido a la falta de personal, explicó el sindicato.

Los pasajeros de las líneas 3, 1 y B, entre empujones y esperas de más de 30 minutos, buscaron entrar a un tren y llegar a sus destinos. Incluso hubo quienes reportaron 50 minutos para abordar un convoy, debido a que las unidades arribaban llenas a las estaciones.

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Dentro del vagón, las largas esperas se vivieron a pie, amontonados y con alta sensación de calor por el clima y por la falta de aire acondicionado en algunos vagones que se quedaron largos tiempos en estaciones y andenes.

Los usuarios mostraron expresiones de molestia y desconocimiento sobre el mal servicio.

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