Captan a diputado de Morena con bolso Louis Vuitton

A-AA+

"El bolso es mío, no lo niego, pero yo no lo compré", respondió el diputado de Morena a Ariel Juárez Rodríguez a la pregunta sobre el uso de una prenda "neoliberal de la marca Louis Vuitton", que presuntamente cuesta 60 mil pesos.

"Yo no compro nada de eso, ¿ya vio de qué marca son mis trajes?", respondió el legislador morenista al afirmar que su ropa es de oferta de los que venden "3 por 2" de la marca "Aldo Conti" y mostró el interior de su saco.

El bolso Louis Vuitton que el diputado morenista Ariel Juárez ha llevado a la Cámara de diputados del Estado de México, afirmó que se lo dieron de regalo de cumpleaños, "Mi compadre, me lo trajo de Estados Unidos" y él lo compró en una tienda de ofertas tipo Ross, por lo que "su valor no es de más de 150 a 200 dólares", respondió a EL UNIVERSAL.

Ariel Juárez, quien fue presidente municipal de Cuautitlán y hoy es legislador local por Morena, acusó a los diputados del PAN de emprender una campaña en su contra luego de un debate en tribuna en el que exhibió los contratos irregulares del Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México).