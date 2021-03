Captan a policías que sacan a un niño que vende dulces en una plaza

"No le puedes pegar es menor de edad", gritaron clientes de "Mundo E" a cuatro elementos de vigilancia de esta plaza comercial, cuando sacaban con violencia a un niño que vendía dulces dentro del centro, que se ubica en Periférico Norte, hecho que una joven grabó en video. En las imágenes se observa cuando cuatro hombres del personal de seguridad del centro comercial someten a un niño quien se resiste mordiendo a uno de los elementos, por lo que se lo llevan a jalones, mientras un joven pide que no le peguen, señalando que además es un menor de edad.

Al respecto, directivos de "Mundo E" afirmaron este jueves que la forma en que fue desalojado el niño por personal de seguridad de la plaza comercial "no tiene justificación alguna y no apoyamos este tipo de conductas, hacia ninguna persona en cualquier circunstancia". Directivos de la plaza comercial aclararon que no justifican el actuar del personal de seguridad, pero que el menor de edad tuvo una conducta agresiva hacia ellos causándoles lesiones como mordeduras en los brazos, independiente de ello los elementos ya fueron identificados y sancionados.

"El niño suele ingresar con frecuencia a 'Mundo E' para vender sus productos o pedir ayuda económica, por lo que cuando empieza a molestar a los clientes en el área de comida es sacado del lugar, pues aseguran presenta una conducta agresiva e incluso realiza sus necesidades fisiológicas cuando nadie compra sus productos", afirmaron los directivos de la plaza comercial en un comunicado. "La filosofía de 'Mundo E', nunca será la agresión o violencia hacia ninguna persona. Lo que siempre buscamos es una sana y segura convivencia en nuestras instalaciones para cada persona que nos hace el favor de visitarnos", indicaron directivos.