Captan con cámara de seguridad sismo de 3.0 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Como si diera saltos o se tratara de una sacudida, una cámara de videovigilancia grabó el momento del sismo nocturno que sacudió a la Ciudad de México, aunque la intensidad fue baja.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) la intensidad de este movimiento telúrico fue de 3.0 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras de la CDMX, sin embargo, decenas de cibernautas dijeron sentirlo mucho más fuerte.

En la grabación compartida por un usuario de Twitter, se observa el interior de un departamento en completa calma cuando la cámara comienza a agitarse de arriba abajo hasta quedarse completamente quieta otra vez.

Así el sismo del 10 de mayo de 2023 en cámara de seguridad en @En_laDelValle pic.twitter.com/6mCNTf6pdv — Antonio Aldana (@_Megalopolo_) May 11, 2023

No obstante, dicho material videográfico se ha vuelto viral pues las preocupaciones de los habitantes de la Ciudad de México crecen por el miedo y angustia que le tienen a este tipo de movimientos por los trágicos antecedentes que ha vivido la capital del país.

----Reportan varias réplicas

Después de este sismo de 3.0, el Sismológico reporta varias réplicas. El último microsismo reportado fue de 2.2 grados de magnitud, igualmente con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras.

Por estos microsismos no se reportan daños.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando los sismos tienen su epicentro en la Ciudad de México.