Capturan a El Chesma, posible implicado en asesinato de sacerdote en Chiapas

El líder de Los Motonetos fue aprehendido por actos de violencia y pandillerismo en Chiapas.

Por El Universal

Octubre 22, 2025 04:08 p.m.
A
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Héctor "N", "El Chesma", quien está relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del sacerdote tzotzil, Marcelo Pérez Pérez, cometido el 20 de octubre del año pasado, informó la Fiscalía General del Estado.

Los policías estatales ejecutaron la orden de aprehensión en contra de "El Chesman", quién también es líder de "Los Motonetos", como presunto responsable de los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, cometidos en agravio de la sociedad por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 en San Cristóbal de Las Casas.

El detenido y otras personas más se encontraban en la terminal de corto recorrido, a bordo de motocicletas y vehículos, portando armas de fuego, palos y piedras, y amedrentaban a los transeúntes y comerciantes exigiéndoles dinero a cambio de que pudieran transitar con los productos que transportaban para comercializar. Cuando se negaban los agredían físicamente o dañaban sus vehículos.

"Héctor ´N´ es líder de un grupo generador de violencia denominado "Los Motonetos", y se encuentra relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del párroco Marcelo Pérez, cometido en octubre del año pasado", afirmó la Fiscalía.

Por esos hechos, añadió, se tiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República para ejecutar la orden de aprehensión federal por el delito de homicidio calificado.

Este lunes, con una peregrinación y una misa, miles de católicos de diferentes municipios de Chiapas conmemoraron en San Andrés Larrainzar el primer aniversario del asesinato del sacerdote de pueblos originarios.

Los católicos exigieron justicia y que sean castigados los responsables intelectuales del homicidio.

