Capturan a "El Jardinero", posible sucesor del "Mencho"
La captura de Audias Flores Silva se realizó con apoyo de Fuerzas Especiales y tiene orden de extradición
Omar García Harfuch informó sobre la detención de en Nayarit Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".
En la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, lograron la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".
El secretario de Seguridad indicó que "El Jardinero" cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.
Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.
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