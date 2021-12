Capturan a varios presuntos involucrados en fuga de reos en Tula

El procurador de Justicia de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, confirmó la detención de algunos sujetos que participaron en los hechos violentos en Tula y la apertura al momento de tres carpetas de investigación.

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Gobierno Simón Vargas, así como del secretario de Seguridad Mauricio Delmar, señalaron que la detonación de dos automóviles y la balacera que se registró alrededor de las 04:00 horas tenía como único objetivo el rescate del líder huachicolero José Artemio N y otras ocho personas más, que presuntamente pertenecen al mismo grupo delictivo.

Los funcionarios indicaron que tras los hechos donde un grupo armado ingresó al penal a bordo de varios vehículos e hizo estallar dos unidades como distractor para rescatar a varios integrantes de un grupo criminal se montó operativo.

Según se conoció son al menos tres los detenidos, sin embargo, el procurador destacó que se espera la puesta a disposición por lo que no se darán a conocer las identidades ni el número de capturados.

---Reos liberados estaban encarcelados por delitos del fuero común

Estos sujetos, dijo, estaban encarcelados por delitos del fuero común como homicidio y secuestro y dijo desconocer si están relacionados con delitos del orden federal.

Las carpetas iniciadas son por los delitos de evasión, lesiones y daño en la propiedad, sin descartar que se inicien algunas más.

Precisaron también que se recuperaron otros vehículos que no fueron detonados y se localizó material explosivo por lo cual peritos de la Procuraduría trabajan bajo estrictos protocolos.

Indicó que en las investigaciones no se descarta ninguna hipótesis ni se deslindan responsabilidades de los directos del penal que se encuentran bajo estas indagatorias.

También destacaron que los oficiales heridos pertenecen a seguridad pública estatal y municipal, quienes fueron trasladados a la capital para su atención médica.

De igual manera se mantiene coordinación con estados vecinos, así como con Michoacán a donde se presume huyeron.

---Identifican a reos fugados

Nueve reos se fugaron del Centro de Readaptación Social de Tula durante el operativo que un grupo criminal realizó la madrugada de este miércoles.

Entre ellos destaca José Artemio Maldonado Mejía, el "Michoacano", líder del Cártel Pueblos Unidos, dedicado al secuestro y robo de combustible en Hidalgo.

El resto de los reos fugados fueron identificados como Jobani Morales, Ramón Farfán Sánchez, Juan Valentín Rangel Albor, Jaime Eusebio Medina, Abel Millán Gaspar, Mariano Maldonado Mejía, Fernando Cerón Gómez y Yair Alejandro Hernández Martínez.

---¿Quién es el "Michoacano", el líder "huachicolero" rescatado del penal de Tula?

José Artemio Maldonado Mejía, alias el "Michoacano", el "R" o el "Rabias", es conocido como líder del Cártel Pueblos Unidos, que estaría dedicado principalmente al robo de combustible en la región de Hidalgo.

El pasado 26 de noviembre había sido detenido por elementos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro y la Policía Ministerial Federal, como presunto responsable de los delitos de secuestro y homicidio, además con varias averiguaciones por determinar en otros estados.

Su captura tuvo lugar en el municipio de Texcoco, Estado de México.

Había sido trasladado al penal de Tula, Hidalgo, donde este miércoles tenía su primera audiencia.

A José Artemio también se le involucra con otros grupos armados, como "Los Emes", y "Los Hades", que operan en Hidalgo.

--Tlahuelilpan, Tula y el poder del "huachicol" en Hidalgo

Tras la explosión de un ducto en Tlahuelilpan en enero del 2019 que dejó 127 muertos, las fuerzas armadas tomaron el control del combate al hidrocarburo en esta entidad, que a esas fechas corporaciones estatales habían decomisado ya más de 6 millones de litros de combustible.

El gobierno federal decidió que el control en el combate a este delito lo realizarán corporaciones como la Guardia Nacional, además de Petróleos Mexicanos, no obstante, aunque se señaló que este robo había disminuido en Hidalgo, la perforación de ductos se encuentra a la alza.

Las constantes tomas clandestinas en municipios como Tula, Cuautepec, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tetepango, así como San Agustín Tlaxiaca, han ocasionado no sólo muertos, sino también pérdidas millonarias sobre todo en el campo donde se han registrado varios derrames.