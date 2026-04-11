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Capturan en Cancún a cubano buscado por EU

Por EFE

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Capturan en Cancún a cubano buscado por EU

Ciudad de México.- Autoridades federales y estatales detuvieron en el balneario de Cancún, a un presunto integrante de un grupo delictivo, de nacionalidad cubana y contra quien pesa una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad del Gobierno mexicano señalaron que, en el marco de las investigaciones y tras el intercambio de información con autoridades estadounidenses contra organizaciones delictivas, los agentes mexicanos localizaron en el municipio de Cancún a un ciudadano extranjero buscado por autoridades de la ciudad de Tampa, Florida.

Según fuentes federales, el detenido es Yoexy Vila Hernández, de nacionalidad cubana, integrante de un grupo delictivo independiente, contra quien pesaba una orden de arresto en Tampa, Florida, por dicho delito.

La detención del ciudadano cubano ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes en la colonia Gran Santa Fe II, de Cancún, y tras una inspección de seguridad aseguraron también una motocicleta.

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En el comunicado se indicó que al detenido se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la motocicleta incautada, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso para su traslado.

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