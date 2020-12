Cardenal Sandoval Iñiguez dice que Covid se "cura con té de guayaba"

Según el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, quien piensa que la pandemia de Covid-19 es un "trabuco" para dominar a los pueblos, esta enfermedad "se cura con un té de guayaba o tomando dióxido de cloro", pese a la evidencia científica que indica lo contrario.

Durante una homilía grabada en video y que ya circula en redes sociales, el sacerdote asegura que quienes "armaron" esta pandemia tienen obligados a los gobiernos a asustar a la gente con la exigencia de cumplir las medidas sanitarias. "Todos los días (dicen) ponte el cubrebocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue todo el tiempo y la gente cree; yo tengo ocho o nueve meses sin usar cubrebocas y saludo a medio mundo", dijo.

"Si te llegas a enfermar de Covid, con un tecito de guayaba o con dióxido de cloro te lo curas muy bien, así que no tengan miedo", insistió. Pidió a sus seguidores no temer al virus, pues el miedo sí mata al inhibir el sistema inmunológico y permitir el avance de las enfermedades.

"¿Te sirve de algo tener miedo, con el miedo vas a evitar la muerte, o te vas morir? ¿Nos vamos a morir? Pues sí, todos nos vamos a morir es una realidad con la que todo ser humanos sensato cuenta", afirmó. A pesar de esto e insistir en no dejarse asustar, indicó que deben respetarse los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas y la aplicación de "ese menjurje (gel antibacterial) en las manos", para que no se diga que la Iglesia fue la causante de tanta muerte.