Carmona usó desafueren a Cuauhtémoc Blanco como salvavidas: Margarita González

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, rechazó que la remoción del fiscal Uriel Carmona Gándara, haya sido un acto para defender al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, sobre quien pesa una solicitud de desafuero por el delito de violación en grado de tentativa, en agravio de su media hermana.

Ayer, el exfiscal Uriel Carmona declaró a la prensa que paradójicamente cuando pidió suprimir el fuero al exgobernador para ser procesado, la administración estatal ejecutó su destitución, y con ello sugirió que habría protección para Blanco Bravo.

"Es completamente falso. El fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso. Y eso fue un salvavidas que trató de usar él, una forma de presionar, porque esta denuncia la tenía desde el 2023. Su obligación era haber hecho esa denuncia desde entonces y siempre la usó como una forma de chantaje", sostuvo.

Y sobre la acusación que enfrenta el actual diputado federal, la gobernadora aseguró que siempre estará del lado de la justicia hacia las mujeres en cualquier circunstancia. "Yo no voy a proteger a nadie ni mucho menos. Es una tarea de la fiscalía y cuando la justicia siga su curso nosotros vamos a respaldar", afirmó.

En conferencia de prensa, la gobernadora reveló que para lograr los 14 votos en el Congreso de Morelos y remover al fiscal, fue necesario hablar con la dirigencia nacional del PT y sumar los dos votos de esa bancada, ambos legisladores, considerados afines al exfiscal Uriel Carmona.

Con los 12 votos de Morena y sus aliados, más los dos del PT alcanzaban los votos suficientes, pero la gobernadora destacó la adhesión de la legisladora del PRI, Gonzala Eleonor Martínez y del PAN, Francisco Sánchez Zavala, bancadas del bloque opositor que por dos trienios defendieron la permanencia del fiscal morelense.

"Este no es un voto del PRI, ese es un voto personal", le dijo la legisladora priista a la gobernadora, mientras que del diputado panista afirmó que estuvo muy consciente de la necesidad de transitar.

La gobernadora de Morelos ofreció todo su respaldo al nuevo fiscal Edgar Maldonado y lo describió como gente de su confianza, reconocido por su integridad y honesto.

Toma de posesión del nuevo fiscal de Morelos

Anoche el fiscal Edgar Maldonado tomó posesión de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), y declaró que su llegada se desarrolló en un ambiente de respeto y sin resistencia, priorizando en todo momento la institucionalidad y la legalidad. Al mismo tiempo anuncio una revisión a fondo de la estructura de procuración de justicia.

"Se realizará una revisión a fondo, como en todo proceso de entrega-recepción en una institución pública, se evaluará la estructura del órgano autónomo y analizaremos exhaustivamente los perfiles de quienes la integran. Buscamos generar las mejores condiciones para las y los morelenses", manifestó.

Recalcó que cualquier ciudadano, servidor o exservidor público que haya cometido irregularidades será investigado conforme a la ley; y apuntó que, este proceso no se trata de una cacería de brujas, sino de una labor profesional enfocada en garantizar la justicia y tranquilidad social.

Más adelante dijo a la ciudadanía morelense que puede estar tranquila porque se generarán las condiciones necesarias para que la Fiscalía siempre esté del lado de las víctimas y del pueblo.