Carpeta de investigación contra 31 científicos tiene 20 mil hojas

La carpeta de investigación de los 31 científicos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) ya le fue entregada a los imputados y está conformada por alrededor de 20 mil hojas.

"Todavía no estamos en condiciones de hablar del contenido porque hay cerca de 20 mil páginas, no se sabe el total (de páginas). Incluyeron a 31 científicos, pero es una gran cantidad de información. Tenemos que entender de qué se trata, cuál es la base para la denuncia", indica a EL UNIVERSAL Gabriela Dutrénit, quien se desempeñó como coordinadora general del FCCyT entre 2012 y 2014.

El pasado miércoles 6 de octubre, la doctora en Economía de la Innovación por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), pues solicitó tener acceso y conocer la carpeta de investigación. Debido a la gran cantidad de información, sólo pudo mirar algunas páginas y solicitó la versión digital que le fue entregada hasta el jueves 14.

Ahora, una semana después, Gabriela Dutrénit indica que aún falta mucho por revisar: "Son muchas hojas, no me imaginaba que fuera esa cantidad. No dieron un tiempo específico para poder leer toda esa información, pero estamos apurados porque queremos resolver este tema".

Sin embargo, la catedrática de la UAM-Xochimilco señala que procesar esas casi 20 mil hojas es complicado porque "no las individualizaron. Es decir, hay información de los 31 científicos. Me cuesta mucho encontrarme" y agrega que no han sabido nada sobre el tercer intento de la Fiscalía para que se giren órdenes de detención en contra de los miembros de la comunidad científica.