Carretera sin seguridad, es pavimentarle el camino al crimen

HERMOSILLO, Son., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Adrián LeBarón señaló que los gobiernos federal y estatal utilizan la masacre de sus familiares "para aprovecharlo en la política", durante la inauguración del camino Bavispe - Agua Prieta, que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador Alfonso Durazo, esta tarde en Sonora.

"Padre celestial, por favor bendice esta carretera, que no haya más masacres sobre estos caminos. Bendice a nuestro presidente y al gobernador para que entiendan que una carretera donde no hay seguridad, solo sirve para pavimentarle el camino al crimen organizado y facilitar la salida a las caravanas de familias desplazadas", señaló en una oración que hizo sobre la nueva carretera, acompañado de Julián LeBarón, y su sobrino Bryan LeBarón.Previo al corte de listón, el titular del Ejecutivo federal le envío un mensaje solidario a los familiares de las personas asesinadas de las familias Langford-Miller y LeBarón.Adrián LeBarón agradeció el pésame, pero refirió que no hay avances en la investigación de la masacre de sus familiares."Me puede dar todo el pésame del mundo y puede estar en su corazón con nosotros, y quién no va a estar, pero estuve en la fiscalía, en la Ciudad de México, y la cosa está muy atorada", dijo.Por su parte, Julián LeBarón lamentó que hasta el momento no haya ninguna sentencia dictada en contra de las personas que participaron en la masacre de sus familiares, alrededor de 100, detalló."Se requiere que se detengan a todas las personas que participaron en la masacre y los sentencien, porque hasta el momento no se ha dictado ni una. Hacer una obra es fantástico para la vida económica, pero eso no aporta absolutamente nada a la justicia", aseguró.