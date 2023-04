Cártel sobajó a estadounidenses secuestrados en Matamoros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- A un mes de que se registrara el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, dos sobrevivientes del secuestro revelaron que sus captores del cártel mexicano trataron de obligarlos a que tuvieran relaciones sexuales entre ellos.

En entrevista con Anderson Cooper para CNN, LaTavia Washington McGee y su hermano, Eric Williams relataron los momentos aterradores que vivieron durante su captura, en donde detallaron que sus secuestradores portaban máscaras rojas de "Diablo" cuando les pidieron que tuvieran sexo entre ellos, pero el dúo les dijo que eran hermanos.

"Ellos estaban como, '¿Qué son ustedes?' Dijimos hermanos y hermanas y ellos decían que 'tuviéramos sexo entre nosotros'", dijo Washington McGee. "Yo estaba como no, estos son mis hermanos, estoy embarazada".

Asimismo, los sobrevivientes recordaron que durante su estancia, los delincuentes solían vendarles los ojos y trasladarlos a varios lugares diferentes antes de ser rescatados, además de apuntarles a la cabeza en repetidas ocasiones. Tras estos hechos, los estadounidenses ya no tenían muchas esperanzas de salir con vida de ese lugar.

Según Williams, intercambiaron emotivas despedidas con sus amigos mientras estaban retenidos en la parte trasera de la camioneta.

"Ahí es donde Shaeed dijo: 'Los amo a todos y me voy'. Y murió allí mismo", dijo Williams entre lágrimas. "Dijo que nos amaba y se fue. Fue lo último que hizo".

Washington McGee, madre de seis hijos, también recordó haberle dicho a Woodard que lo sentía momentos antes de su muerte, sin embargo, fue puesta en una habitación con Brown, quien resultó gravemente herido antes de morir.

"Él estaba luchando por su vida y no hicieron nada", dijo. "Hablé con él todo el tiempo... Solo le pedí perdón porque le pedí que viniera conmigo".

Días después, los dos sobrevivientes, junto con los cuerpos de sus amigos, fueron conducidos a través de la noche mientras sus captores amartillaban sus armas.

Finalmente fueron encontrados en una choza abandonada cuatro días después de haber sido secuestrados.

"No se lo merecían. Ninguno de nosotros lo merecía. Pero estamos vivos, tenemos mucho por recuperar", dijo la madre.

El pasado 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron interceptados por hombres armados mientras conducían en una minivan con matrícula de Estados Unidos, hacia Matamoros para una cirugía estética.

El secuestro quedó captado por cámaras de video vigilancia y difundido en redes sociales, lo que causo la movilización de autoridades mexicanas y estadounidenses para su localización.

En el video se muestra que hombres fuertemente armados montaron a las víctimas en una camioneta por la fuerza. Una de ellas es golpeada al ser arrastrada al vehículo, mientras que las otras parecen estar inconscientes.

Sin embargo, dos hombres fueron hallados muertos, mientras que otro hombre y una mujer estaban seguros y en manos de las autoridades.

Un funcionario de EU le dijo a la cadena CNN que los investigadores creen que un cartel mexicano de la droga probablemente confundió a los estadounidenses con traficantes de drogas haitianos.