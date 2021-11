Caso Agronitrogenados no debe cerrarse con aportación económica: Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila criticó la propuesta del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de resarcir el daño patrimonial por el caso Agronitrogenados con el pago de 3.4 millones de dólares.

El legislador de Morena advirtió que "eso sería pecata minuta frente a la expectativa que se generó", por lo que se debe llegar al fondo del asunto para que se sancione conforme a derecho y realmente haya un resarcimiento del daño a las finanzas públicas.

Enfatizó que en este caso "Creo que hay mucho más de fondo, yo prefiero que se llegue hasta el final y hasta el fondo", señaló.

"No perdón, no olvido. Debe de resarcirse del daño causado al país y debe indagarse con profundidad hacia los temas más importantes de la nación, y creo que este es un hecho escandaloso que no puede cerrarse con una aportación económica mínima", puntualizó.