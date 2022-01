Caso "Rápido y Furioso" se está revisando en Estados Unidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Facundo Rosas, exmando de la Policía Federal y cercano a Genero García Luna, era parte del grupo que participó en el operativo "Rápido y Furioso", investigación que sigue abierta y por ese fue detenido.

"No tengo mayor información, solo que era parte de un grupo que actuó cuando el operativo 'Rápido y Furioso' en el gobierno de (Felipe) Calderón que le permitió a una de las agencias de Estados Unidas introducir armas de contrabando e ilegales, que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes a México, porque esas armas tenían unos sensores y de esa forma las iban a localizar.

"¿Qué sucedió?, se supo que la delincuencia tuvo toda la información. Era la época de que García Luna era secretario de Seguridad Púbica, entonces, en vez de ser algo benéfico se convirtió en una tragedia porque usaron esa armas para asesinar a personas en México y asesinar extranjeros, esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor junto con otros".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que este caso se está revisando en Estados Unidos.

"La FGR envió ya la información y se dictaron ya ordenes de aprehensión contra estas personas", dijo.

El mandatario criticó que en su momento se archivó no solo en México, sino en Estados Unidos, y se mintió sobre que no se sabía o que las altas autoridades en México no sabían acerca de la introducción de armas a nuestro país de manera ilegal.

"Poco a poco pues se ha ido conociendo que fue una acción concertado, eso que sucedía antes que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio distintas agencias".