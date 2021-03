Caso Roemer llega hasta Israel: piden rebautizar calle con su nombre

Las acusaciones de acoso sexual a las que se enfrenta el escritor Andrés Roemer han tenido eco hasta Israel, específicamente en la ciudad de Ramat Gan, donde hay una calle bautizada en su honor.

De acuerdo con "The Times of Israel", Avihu Ben-Moshe, miembro del ayuntamiento de la ciudad y miembro del comité municipal, envió una carta al alcalde Carmel Shama-Hacohen en la que le pedía renombrar la calle como antes: El Al Street.

"Ramat Gan no debe dar lugar, y mucho menos el nombre de una calle, a un hombre sospechoso de crímenes serios como acoso sexual", se lee en la carta, según reporta el medio israelí.

En el documento, Ben-Moshe argumenta que ha recibido quejas por parte de los habitantes de la ciudad.

El miembro del ayuntamiento dijo a un canal de televisión local que se trataba de "un asunto serio" porque la calle fue erróneamente dedicada a Roemer, acto que en octubre 2019 también generó controversia.

En aquel año, Andrés Roemer dio a cada residente de esa calle una canasta de regalo que incluía una muñeca de foamy vestida de charro, un sombrero miniatura, una botellita de tequila y un caballito, así como una carta en la que se leía lo siguiente: "Queridos residentes, ha sido el mayor privilegio de mi vida ser parte de este honorable lugar. Este es un regalo simple y simbólico para recordarles siempre mi eterna gratitud y amor".

¿Por qué Andrés Roemer tiene una calle con su nombre en Israel?

Todo inició en octubre de 2016, cuando el escritor mexicano, a dos meses de su llegada como representante de México de la Unesco, se rehusó a votar a favor de una resolución sobre la Ciudad vieja de Jerusalén que "negaba efectivamente los lazos de los judíos con Jerusalén", detalla "The Times of Israel".

Desde entonces, este acto que le costó a Roemer su puesto en organización, también le ha valido múltiples reconocimientos en Israel, como reuniones con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, distinciones por parte de diversos grupos judíos, así como la ya mencionada calle.

El 15 de febrero la bailarina Itzel Schnaas lanzó un video en el que denunciaba acoso sexual por parte de Roemer. Unos días después el escritor se defendió y mostró un audio en el que se escucha la voz de Schnaas asegurando que las acusaciones se trataban de una campaña de difamación orquestada en su contra por dos hombres. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación, en la que ya se contemplan cuatro denuncias formales.