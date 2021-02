Catean domicilio en Chiapas de presunto agresor sexual de Mariana

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que hasta este lunes no ha sido detenido Fernando Cuauhtémoc "N", presunto agresor sexual de Mariana Sánchez Dávalos, hallada sin vida el pasado 28 de enero en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.

Pero elementos de la Policía Especializada realizaron un operativo en el domicilio de Fernando Cuauhtémoc en el municipio de Yajalón, en el norte de la entidad.

El inmueble fue cateado por elementos de la Policía Especializada, pero no hallaron al médico. El inmueble fue asegurado por elementos de la Policía, peritos y agentes del Ministerio Público.

Aparentemente fue interrogado un morador de la casa, lo que causó confusión y horas después se decía que el médico había sido detenido, pero la Fiscalía General informó que es "falso" el arresto del presunto agresor.

Con la orden de cateo y localización, la Policía Especializada busca a Fernando Cuauhtémoc, compañero de trabajo de Mariana, en el hospital de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo.

Los habitantes de Yajalón aseguran que desde hace varias semanas no han visto al médico.

Desde el 2014, el médico fue denunciado por una mujer a la que le pidió que le realizaría tacto vaginal, durante una donación de sangre, para saber si no contaba con "algún flujo bacterial".

La madre de Mariana, Lourdes Dávalos Ágrego, informó esta mañana a un medio de comunicación que su hija le había contado que Fernando Cuauhtémoc tenía antecedentes de agresión por hostigamiento sexual.