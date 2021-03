CDMX abre sitio para consultar cita de vacunación

Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón tendrán esta semana la primera jornada de vacunación contra coronavirus para adultos mayores.

Para ello, el gobierno de la CDMX puso a disposición de los capitalinos un sitio para consultar el lugar de la cita que corresponde a los adultos mayores que se hayan registrado en mivacuna.com

Para conocer el lugar y hora de la cita es necesario tener a la mano el CURP de la persona que será vacunada e introducirla en este sitio web.

El sitio pide esa información y a continuación, arroja los resultados.

En caso de que el adulto mayor aún no haya registrado, este proceso puede realizarse de la siguiente manera.

¿Cómo me registro para la vacuna contra el coronavirus?

El gobierno federal abrió la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para comenzar con el registro de todos los adultos mayores de 60 años con el objeto de asignarles un centro de vacunación contra el Covid-19.

La página para ingresar al registro de vacunación es:

https://mivacuna.salud.gob.mx

Tras registrarse, por medio de la Clave Única de Registro Población (CURP), los servidores de la nación llamarán a los adultos mayores para darles fechas y lugar donde serán vacunados.

Las personas que vivan en lugares de difícil acceso y no tengan conectividad, serán contactadas en campo por los servidores de la nación en sus hogares.

Recomendaciones para la vacunación contra coronavirus

1. Llevar credencial del INE, pasaporte o identificación oficial.

2. Llevar CURP impreso.

3. De ser posible, llevar el comprobante del registro en mivacuna.com

4. Llevar comprobante de domicilio con fecha reciente.

5. Es obligatorio el uso de cubrebocas.

6. Acudir 15 minutos antes de la cita. No se recomienda apartar lugares ni acudir desde horas, pues se saturan los lugares.

7. Acudir con un familiar solamente.

8. Los adultos mayores deben acudir alimentados e hidratados para evitar golpes de calor.

*Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis entre 8 y 12 SEMANAS después de aplicación de la primera dosis.