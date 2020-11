CDMX adquirirá pruebas rápidas de Covid-19

La Ciudad de México espera la llegada de una prueba rápida de Covid-19 que permitirá dar el resultado en sólo una hora y no entre uno y cinco días, como pasa con las pruebas PCR que actualmente realiza el gobierno capitalino.

"El INDRE está en un proceso de validación de pruebas de antígeno que van a permitir dar resultado en menos de una hora. Eso va a ayudar muchísimo, esperemos que la próxima semana puedan ser aprobadas, recibiríamos algunas y por nuestra parte adquiriríamos más para acelerar el proceso", informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, Eduardo Clark García, explicó que se trata de un nuevo protocolo que empezó a aprobarse en Estados Unidos a inicios de septiembre, que es otro tipo de reacción química que ocurre a través de la identificación de antígenos, comparado con la otra que es la reacción en cadena de polimerasas.

"Estas pruebas son diferentes porque éstas no requieren un laboratorio para procesarse. Lo que ocurre –hay distintas marcas– es hisopado nasofaríngeo, te lo toman en el sitio y es muy similar a una prueba de embarazo; la ponen en un cartucho, esperan a que salga la reacción y 15 minutos después a 20 minutos después, sale una serie de indicadores que te indican si es positivo o negativo a la reacción", dijo.

Pese a que son pruebas rápidas, Clark García aseguró que tienen prácticamente la misma calidad que las PCR, con la ventaja de que no deben transportarse ni ser procesadas en un laboratorio y luego devueltas a la persona.

"Están en proceso de aprobación en el INDRE y hay distintas marcas. Hay algunas más avanzadas que otras, pero es el nuevo protocolo que básicamente todo el mundo está usando ahorita para reemplazar el problema de tiempos de respuesta en laboratorio", finalizó.