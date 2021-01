CDMX bajó presupuesto para subestación el año pasado

El Gobierno de la Ciudad de México realizó el año pasado una disminución al proyecto de la subestación eléctrica Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual se incendió el pasado 9 de enero dejando seis líneas fuera de servicio.

De acuerdo con el documento Reducciones al Presupuesto Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa Enero-Septiembre 2020, se menciona que se disminuyeron las asignaciones a los proyectos del Capítulo 6000 denominados Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC y Obras.

Lo anterior para la construcción de galerías para cables de la subestación eléctrica del Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1, "las cuales no implican una reducción en la capacidad operativa del Metro".

Este domingo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde el inicio de su administración la prioridad fue la sustitución y modernización del sistema eléctrico del Metro en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que este año se realizará el reemplazo de los transformadores de la subestación Buen Tono, ya que tienen el presupuesto.

"El sistema [Metro] tenía el desarrollo del proyecto que se hizo con la Comisión Federal de Electricidad dado su conocimiento sobre, en general, la situación eléctrica de la Ciudad y se realizó en 2019. [El proyecto] tuvo recursos y se terminó, y en 2020 se realizó la primera parte de éste, con cerca de 200 millones de pesos, que consistió en la reubicación de los cuatro transformadores [del Buen Tono] en un nuevo sitio", detalló.

Explicó que las instalaciones eléctricas datan de 1967 y que "uno de los proyectos prioritarios que anunciamos con los 50 años del Metro es la modernización de todo este sistema, hay recursos y es parte de la renovación".

La directora general del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, detalló que se han llevado a cabo procesos de sustitución integral en las instalaciones eléctricas y que a finales de este mes lanzarán la licitación de nuevos transformadores de la subestación Buen Tono, afectada tras el incendio del sábado; sin embargo, la modernización podría tardar dos años.

La directora agregó que no hay riesgo de siniestros en las otras subestaciones.

EL UNIVERSAL publicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no incluyó para el presupuesto 2021 la solicitud del gobierno local de 6 mil millones de pesos para la modernización de la subestación Buen Tono, pese a las advertencias.