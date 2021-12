CDMX cerrará 2021 en semáforo epidemiológico verde

El gobierno de la Ciudad de México informó que se mantiene dos semanas más en semáforo verde, por lo que ya hay más de 10 semanas seguidas en semáforo verde.

El director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark indicó que hay una baja hospitalaria en el área metropolitana por Covid-19, al pasar de 500 a 426.

Indicó que la CDMX hay una reducción importante de contagios de coronavirus, en la denominada tercera ola.

Eduardo Clark afirmó que al inicio de esta semana si se identificó un incremento en número de positivos "no es algo descontrolado y de gran magnitud pero sí es importante monitorear día con día", añadió.

Dijo que el incremento que lleva de 10 días de casos de positividad no es por ómicron sino más referente a la temporada invernal, aseguró Eduardo Clark.

Eduardo Clark informó que respecto a rezagados, que estarán operando tres sedes el lunes 27,28 y 29 de diciembre, en el Campo Marte (primeras dosis y segundas dosis de mayores de 18 -AstraZeneca- y tercera dosis de refuerzos para adultos mayores de 60 años que no pudieron irse a vacunar.