CDMX, la entidad con más muertes por cáncer durante 2020: Inegi

Durante 2020, en México se registraron 90 mil 603 muertes por cáncer, enfermedad que se incrementa con la edad, debido a que se van acumulando factores de riesgo que se combinan con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad, dijo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar su reporte a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el Instituto explicó que el cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo. Este proceso se denomina "metástasis" y es la principal causa de muerte por cáncer.

Expuso que la tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 defunciones por cada 10 mil personas en 2010 a 7.17 por cada 10 mil personas en 2020.

Señaló que durante 2020 las entidades federativas con las tasas más altas de defunciones por tumores malignos fueron la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima, con tasas de 9.7 a 7.8 defunciones por cada 10 mil habitantes.

En contraste, las entidades con las tasas más bajas fueron Quintana Roo, Guerrero, Querétaro, Yucatán, Durango, Guanajuato, Tlaxcala, Tabasco, México, Puebla y Aguascalientes, con tasas de 4.5 a 6.4 defunciones por cada 10 mil habitantes.

Precisó que durante ese año, 20% de las personas fallecidas por tumores malignos no disponían de derechohabiencia en alguna institución de salud (18 mil 310), mientras que 67% sí la tenían (60 mil 897).

Destacó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la manifestación de esta enfermedad incrementa con la edad, debido a que se van acumulando factores de riesgo que se combinan con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad.

Detalló que de la población derechohabiente a alguna institución de salud, 62% estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 16% al Seguro Popular y 14% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Agregó que al analizar las defunciones por grupos de edad y tipo de tumores malignos, los principales tipos de cáncer que afectaron a la población infantil de 0 a 14 años son leucemia; tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central; tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, así como de linfoma no Hodgkin.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años la principal causa de defunción por tipo de cáncer fue laleucemia, con una tasa de 0.36 por cada 10 mil hombres y de 0.25 por cada 10 mil mujeres.

Después de esta causa, hay diferencias por sexo: en los hombres destacaron las defunciones por tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin y tumor maligno del estómago. En las mujeres, resalta el tumor maligno del ovario, el tumor maligno del cuello del útero y el tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central.

Entre los hombres de 30 a 59 años destacaron las defunciones por tumor maligno del colon, del recto y del ano, con una tasa de 0.55 defunciones por cada 10 mil varones, seguido de los tumores malignos del estómago con una tasa de 0.47 por cada 10 mil hombres.

