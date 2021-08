CDMX no avala campaña para sancionar a fumadores en calle de Madero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que no avala la campaña de la Autoridad del Centro Histórico de sancionar a los fumadores sobre la calle Madero, en el Centro Histórico.

"No fue algo que nosotros hayamos definido, fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico, tampoco la critico, pero no creo que valga la pena", dijo.

Expuso que, aunque la salud es lo primero, es excesivo que la policía se dedique a sancionar.

"Me parece que es excesivo, la policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no a estar sancionando a los que fumamos", dijo.

--Habrá multas por fumar en la calle de Madero, en el Centro

Las personas que fumen en la calle Francisco I. Madero, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, serán sancionadas con una multa que va de 896 pesos hasta los 2 mil 688 pesos, luego de que la vialidad fue declarada una zona 100% libre de humo, al ser un sitio de concurrencia colectiva.

La directora de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, explicó que antes de comenzar a sancionar habrá un periodo de un mes y medio para que las personas conozcan que la calle Francisco I. Madero es un espacio libre de humo.

"Vamos a empezar con el llamado a las personas, primero para que por favor nos apoyen, y posteriormente, que ya tengamos un comunicado de qué es una zona libre de humo, ya se estarán realizando las sanciones que se establecen en la Ley General para el Control de Tabaco y la Ley de Protección para la Salud de los No Fumadores, son de 10 a 30 UMA de la Ciudad de México [las sanciones]", explicó.

Aclaró que la medida incluye al espacio público, pero que más adelante hablarán con los dueños de terrazas y restaurantes que tienen dirección hacia la calle de Madero para su aplicación.

Detalló que hay entre 12 y 20 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en dicho corredor, quienes están a cargo del Jefe Pegaso de la Policía Auxiliar: "Ellos están viendo el tema del ordenamiento y la seguridad, y son los mismos que en su momento nos estarán ayudando en caso de que sea necesario sancionar, pero en primera instancia [se les va a] invitar a que apaguen su cigarro".

Agregó que la sanción va de 10 a 30 UMA, es decir, 896.2 a 2 mil 688.6 pesos. "La multa será impuesta por el juez cívico correspondiente y será puesto a disposición de éste, por cualquier policía de la Ciudad de México", establece dicha ley.

De acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico y con la organización social Reflecciona con Responsabilidad, la sanción está sustentada jurídicamente con la Ley de Protección para la Salud de los No Fumadores de la Ciudad de México en su artículo 10 fracción 13, la cual menciona que queda prohibido el acto de fumar en espacios o sitios de concurrencia colectiva.

"Sin duda 220 mil personas en un día transcurren en la calle Madero, un espacio de concurrencia colectiva. Este espacio declarado por la autoridad como libre de humo también es protegido por la Ley del Control del Tabaco en su artículo 26. Cofepris ahora también velará para que se respete y no se consuma tabaco", dijo Ricardo Alemi, director del Área de Salud y Bienestar de Refleacciona con Responsabilidad.

Agregó que los oficiales deben primero invitar a apagar el cigarro, y si la persona se niega, le competerá a un juez evaluar la multa e, incluso, podrían hacer trabajo comunitario.

Ludlow Deloya dijo que cuentan con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para colocar 28 calcomanías y 28 letreros en postes para socializar la nueva restricción.

--Más limitaciones

Ante esta medida, visitantes de esta calle consideraron que es necesario que haya limitaciones para fumar, no sólo en Madero, sino en toda la Ciudad, pues con la pandemia se ha vuelto un hábito nocivo.

"Ya está prohibido en interiores, ahora las autoridades deberían prohibir este vicio en todos lados, vemos que con el Covid es uno de los peores males, así que no deben esperar para que la gente lo deje", dijo Azucena, visitante de esta calle.

Carlos y otros fumadores encuestados expusieron que en las calles no se les debería prohibir, pues con distancia de las personas y al aire libre no afectan la salud de otros. En un recorrido se observó que muy pocos son los que fuman en esa vía.