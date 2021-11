CDMX, preparada ante cuarta ola de coronavirus: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital se encuentra preparada en caso de que se llegara a presentar un repunte Covid-19.

Al finalizar con la develación de la placa conmemorativa de la unidad temporal de atención al Covid en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la mandataria comentó que actualmente la ocupación hospitalaria es del 15%.

"Sí, si se llegara a dar estamos preparados. Hoy estamos a menos, entre el 15 y 18 por ciento de ocupación hospitalaria. Como ustedes saben, tenemos un rango muy amplio en caso de que fuera dar un repunte, pero por lo que dicen todos los artículos científicos no se espera que sea mayor", indicó.

Sheinbaum afirmó que para el Gran Premio de la Ciudad de México se tiene contemplado, entre otras medidas sanitarias, pedir certificado de vacunación, uso de cubrebocas, toma de temperatura y gel.

Por otro lado, durante su visita a la Escuela Secundaria Diurna N° 248 "Calmecac", en la Alcaldía Cuajimalpa, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que ante el regreso a clases presenciales no ha generado repuntes de contagios de Covid-19 en niñas, niños ni en adultos.

"Lo que sí debemos saber es que con el regreso a clases, en realidad no ha repuntado, ni en niños, ni en niñas, ni en adultos, la pandemia. Vamos a seguirlo revisando todos los días y tengan la certeza de que vamos a estar muy al tanto con la información, como siempre la hemos dado", añadió.