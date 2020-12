CDMX se acerca a nivel máximo de hospitalizaciones

Al omitir el color del semáforo epidemiológico de Covid-19 en la Ciudad de México, por primera vez desde que se da a conocer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la capital registra 4 mil 454 personas hospitalizadas por esta enfermedad —que representa 74% de ocupación— y advirtió que está por alcanzarse el nivel máximo que se reportó en mayo, que fue de 4 mil 573, es decir, una diferencia de 119 pacientes.

Por ello, dijo que más allá del color del semáforo —en naranja, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal—, está el llamado de emergencia a la población para que siga cinco reglas para disminuir los contagios, entre ellas están el no asistir a fiestas ni reuniones en épocas decembrinas, porque son de alto riesgo.

"Hoy [viernes] queremos hacer un llamado a la ciudadanía, lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Es muy importante, más allá del semáforo, esta alerta que estamos haciendo a la población, a la ciudadanía. Como siempre lo hemos dicho, más allá de las condiciones y todo lo que hace el gobierno, si no hay colaboración y corresponsabilidad ciudadana y apoyo mutuo, difícilmente vamos a poder disminuir la curva de contagios", expuso.

Ante las preguntas sobre por qué no declaraba el semáforo rojo —cuando el plan de regreso a la nueva normalidad indica que con una ocupación hospitalaria de 65% se cambia a ese color—, la mandataria insistió que lo importante era el llamado a la población e informar que la Ciudad se encuentra en un estado de emergencia por el Covid-19.

Las cinco reglas consisten en: quedarse en casa, usar cubrebocas si es necesario salir, no acudir a fiestas decembrinas, que un sólo miembro de la familia realice las compras, y si se es positivo al Covid-19, aislarse y buscar apoyo médico en Locatel.

La jefa de Gobierno comentó que en los hospitales de la capital se tiene una ocupación total de 4 mil 454 camas, es decir, 74% —por la noche la Secretaría de Salud federal informó que era de 78%— y que el promedio de ingresos diarios en diciembre ha subido a los 400 pacientes.

Refuerzos médicos

Para ayudar a combatir la pandemia y permitir el descanso del personal de salud de la Ciudad de México, 113 médicos de Campeche, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz apoyarán a los hospitales Enrique Cabrera, Tláhuac y el General de México, quienes permanecerán 14 días, y la capital apoyará en hospedaje y alimentación, precisaron autoridades federales.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo adelantó que hoy los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico, José Alfonso Suárez del Real y Fadlala Akabani, respectivamente, tras reunirse con líderes empresariales, anunciarán medidas adicionales para las zonas donde hay alta movilidad y un operativo en el Centro Histórico.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, informó que mediante las antenas telefónicas de celulares se detectó gran movilidad de ciudadanos, principalmente alrededor de las plazas comerciales, el Centro Histórico, avenida Reforma y en alcaldías Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La Ciudad de México ha aplicado, en semáforo naranja, algunas medidas del color rojo, como la suspensión de actividades presenciales del gobierno y adelantando vacaciones. También la administración local decidió suspender los términos legales hasta el próximo año.