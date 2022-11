CEAV presentará denuncia ante Conapred por expresiones de "Platanito"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Tras la broma del payaso Platanito sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, encontrada muerta en abril de este año en una cisterna en Nuevo León, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas defendió a la familia de la joven.

Por medio de un hilo de Twitter, la comisión expresó su sentir ante el tema.

"Las expresiones del personaje Platanito sobre el feminicidio de Debanhi, no sólo revictimizan y afectan a la familia Escobar Bazaldúa (@MarioEscobarSa), también envían un mensaje de permisibilidad ante un crimen reprobable", se lee en el tuit.

Asimismo, exigió una disculpa por parte del personaje que interpreta a Platanito. "Desde la @CEAVmex exigimos a la persona que interpreta a este personaje ofrecer una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos; exhortamos a la sociedad a no reproducir, ni difundir ese material".

Finalmente, reveló que presentará una denuncia ante la Conapred. "Como parte de nuestro compromiso con las víctimas y en acuerdo con la familia de Debanhi, presentaremos una queja ante el @CONAPRED para que realice las acciones correspondientes buscando evitar la repetición de este tipo de discursos", sentenció.

"Dejen de reírse cuando nos matan"; movimiento feminista arremete contra Platanito

Por medio de Twitter, el movimiento feminista compartió una publicación, en donde hizo un llamado a "hacer algo más grande" para "que dejen de reírse cuando nos matan".

"¿Qué haremos con las personas que hacen chistes sobre feminicidios? ¿Qué haremos para parar la violencia feminicida? No basta con exponerles en redes. No basta con dejar de consumir su contenido. Tenemos que hacer algo más grande para que dejen de reírse cuando nos matan y + hacer dinero con ello.", se lee en el tuit, acompañada de una imagen del payaso.

La broma de Platanito sobre Debanhi

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", fueron las palabras de Platanito, durante una presentación.

De acuerdo con el video que compartió un usuario de TikTok, que estuvo presente en la presentación de Platanito, luego de que el comediante hiciera este comentario, la y los presentes guardaron silencio, sin embargo, prosiguió con el chiste.

"¿De dónde era?... de Monterrey... y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".