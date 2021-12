Celebra AMLO que Gutiérrez Luna se desista de su denuncia a consejeros de INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato.

"No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirar... que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice ´me retracto y ya no continúo', y no va ratificarla, pero que bien que lo hizo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional criticó que los conservadores, que tienen como ideología la hipocresía, no hicieron lo mismo cuando él fue procesado durante el desafuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Refirió un tuit del diputado Santiago Creel Miranda (PAN) quien señaló que la demanda del diputado Gutiérrez "cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra Consejeros del INE, la cual no acompañamos".

"Cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada y Creel era secretario de Gobernación... Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron, ni modo que Creel no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Corte, Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran".

Presidencia de Diputados desiste de denuncia

La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que se desistió de emprender acciones jurídicas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE", indicó a través de redes sociales.

"Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente", agregó.

Hace unos días, Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de seis consejeros del órgano electoral, incluido el consejero presidente Lorenzo Cordova, por suspender temporalmente algunas tareas para la realización de la consulta de revocación de mandato.

El 26 de diciembre pasado, Lorenzo Córdova mostró el rechazo de las consejeras y consejeros del INE a "las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía".

"En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política", expresó el presidente del INE.