Celebran PAN y PRD en el Senado denuncia ante OEA

Los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD en el Senado de la República expresaron su respaldo a la visita de los dirigentes de la coalición Va por Mexico a Washington, para denunciar la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, justificó que se acudiera a dichas instancias, ya que los organismos internacionales requieren conocer e investigar qué pasó en las recientes elecciones en México.

"Es necesario que se investigue, porque si la delincuencia organizada metió las manos, tomó decisiones, eligió candidatos, eligió ganadores, es terrible (...) Claro que hay que acudir a todos los organismos internacionales, a todos los posibles. Y muy bien por el bloque opositor, me parece una extraordinaria decisión", manifestó.

La senadora López Rabadán también apoyó la decisión de los tres partidos de la coalición Va por México de denunciar los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la autonomía e independencia de los órganos electorales y pronunciarse contra su propuesta de reemplazar a la OEA.

"Hemos visto a López Obrador que no solamente quiere destruir al Tribunal y no solamente quiere destruir al INE, también quiere destruir a la OEA, recuerdan esa volada ridícula y absurda hace unos días el presidente de la República", expresó Kenia López Rabadán.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que es importante que se haga una investigación y "que se revise todo, que no quede ninguna duda de lo que se está planteando. Así es que desde el Senado le deseamos éxito" a los integrantes de la comitiva mexicana en Washington.

El exjefe de gobierno capitalino señaló que si bien en el gobierno actual no se tiene una buena opinión de la OEA, es un organismo internacional "y debe reconocerse su prestigio y su actuación, no de ahora, sino de siempre".