Cerca de 200 personas se oponen a evacuar en el Chiquihuite

Cerca de 200 personas que habitaban en al menos 92 casas que fueron notificadas ante Notario Público por Protección Civil, que viven en zona de riesgo no han salido de sus viviendas.

Por ello el presidente municipal Raciel Pérez Cruz reiteró hoy el llamado a la ciudadanía de la zona del desgajamiento a trasladarse a los albergues, ya que es necesario para que el personal de emergencias de los tres órdenes de gobierno puedan estabilizar la zona y garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que los rescatistas realicen las acciones de búsqueda de tres personas que no han sido localizadas.

Raciel Pérez explicó que "en ningún momento se han detenido las labores" y pidió a la ciudadanía no generar pánico y dividir a los habitantes de esta comunidad.

Hasta este domingo hay 76 personas que han acudido a los albergues, pero es necesario que el área que abarca unos mil metros a la redonda, donde se ubican aproximadamente unas 125 casas, sea evacuada en su totalidad.

"Los albergues se encuentran debidamente instalados, hay alimentos suficientes, camas, mesas y se ha dispuesto de una unidad para transportar a las familias", puntualizó el presidente municipal.

Reconoció el apoyo recibido por los gobiernos del Estado de México y Federal, pero es necesario que de manera coordinada se encuentre un mecanismo para solucionar el problema de las familias que viven en zonas de alto riesgo, como es el cerro del Chiquihuite.

Acusan de rapiña a policías en cerro del Chiquihuite

Aunque el Gobierno estatal presumió que en la zona del desgajamiento de rocas en el cerro del Chiquihuite se implementó un cerco de seguridad, afectados denunciaron un intento de rapiña en una tienda dañada.

De acuerdo con los denunciantes, el alud de rocas cayó sobre la miscelánea ubicada en la esquina de Alacranes y Club Exploradores de Chimalhuacán, que durante el siniestro era atendido por dos jóvenes, quienes lograron ponerse a salvo.

Debido a que se ubica en la zona cero del desastre, los propietarios de la tienda fueron desalojados y la noche del viernes, los vecinos habrían detectado a los policías, aparentemente estatales, cuando ingresaron al local.

"Se estaban metiendo a la tienda de la señora Maura los mismos policías, a chingarse la mercancía, acá a la vuelta donde quedó la piedra ¿de qué se trata?, se quedan para cuidar y ellos son los que andan haciendo de las suyas", lamentó un vecino.

Al enterarse de los hechos, la mañana de ayer, los mismos vecinos acudieron con un par de carretillas para sacar los productos perecederos y ponerlos en refrigeración.

"Sí hay comentarios de que la misma autoridad estaba haciendo la rapiña", dijo un familiar que ayudó a resguardar los alimentos.

Los residentes aseguraron que esa es una de las razones por las que se resisten a desalojar sus viviendas, pues temen que saqueen sus propiedades y que los responsables sean las propias autoridades.

La denuncia contrasta con lo dicho por el Subsecretario General del Gobierno mexiquense, Ricardo de la Cruz Musalem, quien aseguró que los habitantes no debían preocuparse.

"Se hizo un perímetro de seguridad aquí para que no hubiera saqueos, hubiera seguridad durante la noche, y permanecerá el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía estatal y la Policía municipal trabajarán en conjunto", expresó.