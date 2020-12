Cerrarán iglesias del 11 al 13 de diciembre en Querétaro por Covid

El viernes, sábado y domingo estarán cerradas las iglesias católicas de Querétaro, pues en el marco de la festividad guadalupana, una de las más importantes para los fieles en México, el cierre busca impedir la concentración de personas, y por ende, los contagios de Covid-19.

Lo anterior fue anunciado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien reconoció que la medida fue adoptada de forma voluntaria por la Diócesis de Querétaro, cuyo obispo es Fidencio López Plaza.

"Agradezco al obispo Fidencio; nos está ayudando a que el 11, 12 y 13 de diciembre estén cerradas todas las iglesias para no contribuir con contagios, y eso es ser solidarios, para cuidarnos entre todas y todos; sé que quisiéramos una apertura total, no se puede, qué más quisiera, pero no sé puede", dijo el gobernador.

Recordó que los nuevos lineamientos para evitarla propagación del coronavirus en el estado permiten la apertura de todo tipo de actividades, aunque con aforos restringidos.

En el caso de los centros de culto o iglesias de cualquier religión, pueden abrir todos los días y en horario normal, aunque con un aforo máximo de 25% de su capacidad; de manera que no está prohibida la celebración de misas o eventos relacionados con fechas importantes.

Sin embargo, fue el propio obispo quien comunicó al gobierno del estado la decisión de cerrar los templos para evitar una concentración incontrolable de fieles, quienes acostumbran cada 12 de diciembre y los días alrededor de esta fecha visitar los templos.

Semanas atrás, autoridades de la Ciudad de México anunciaron el cierre de la Basílica de Guadalupe para los días de celebración guadalupana; en Querétaro, a través del vocero de la Diócesis, Martín Lara Becerril, se informó que no estaba contemplada ninguna medida similar, y serían las autoridades las que determinarían alguna instrucción diferente.

Aunque no hubo una prohibición de las autoridades sanitarias o del estado, el obispo Fidencio López optó por el cierre en un acto de responsabilidad, reconoció el mandatario; esto aunado a que la entidad entró apenas el 28 de noviembre en un nuevo escenario de control de la pandemia.